Бий своїх, щоб чужі боялися

Клуб Хассанія Агадір перемагав після першого тайму з рахунком 1:0. Гості прагнули втримати перевагу й скористалися нечуваним подарунком від Рапід Уед-Зем.

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На 80-й хвилині за рахунку 0:1 захисники господарів не змогли зупинити м'яч. У підсумку нападник гостей Саада Морслі побіг пресингувати голкіпера Мехді Уая.

31-річний голкіпер розгубився, наче вперше в житті побачив м'яч. Він не зміг його з першої спроби обробити. Другий дотик Уая буде снитися йому ще довго.

Голкіпер хотів сильно вибити м'яч, але зі всієї сили вгатив у власні ворота – бий своїх, щоб чужі боялися!

Дивіться відео курйозно голу

Завдяки другому голу Хассанія Агадір здобула перемогу з рахунком 0:2. На останніх хвилинах суддя показав аж три червоні картки.