Голкипер Шахтера ждет возвращения на "Донбасс Арену" после победы в войне с Россией

Донецкий Шахтер из-за боевых действий уже давно не играет на родном стадионе в Донецке. Вратарь "горняков" Анатолий Трубин уверен, что после победы Украины состоится возрождение футбола.

Трубин: Есть много клубов, которые могут вернуться

20-летний страж ворот Шахтера уверен, что в украинский чемпионат вернутся такие клубы как Таврия и Севастополь, ранее выступавшие в УПЛ. Но после начала войны с Россией исчезли с футбольной карты Украины.

Победа над врагом позволит Шахтеру и Заре вернуться играть в родные города – Донецк и Луганск соответственно, а не путешествовать по украинским городам в поисках арены для домашних матчей. Напомним, что "горняки" успели поиграть в Харькове, Львове, а в последние годы домом дончан стал Киев. Свои домашние матчи дончане проводят на "Олимпийском", который делят с "Динамо". Сразу несколько скандалов было вокруг этого раздела главной арены страны.

Анатолий Трубин верит в то, что рано или поздно футболисты Шахтера выйдут на футбольное поле родной "Донбасс Арены".

Заря вернется в Луганск, Шахтер – в Донецк. Многие клубы, которые могут вернуться. И наш чемпионат шаг за шагом будет возвращать свои лучшие времена, а затем вообще будет конкурировать с топ-лигами. Но для этого нужна победа. Чтобы все было спокойно,

– сказал голкипер.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России футбольный сезон во всех лигах был досрочно окончен. Шахтер занял первое место, на котором окончил первую часть чемпионата. "Горняки" опередили ближайшего конкурента, которым было киевское Динамо, на два очка.

От матчей Евро-2012 к боевым действиям

Родной дом Шахтера тоже стал "жертвой" оккупантов. Россияне нанесли повреждения фасаду "Донбасс Арены", а также несколько разрушена территория вокруг стадиона.

До этого донецкая арена была одной из лучших в Европе по мнению УЕФА. В 2012 году "Донбасс Арена" стала одним из стадионов, принимавших матчи чемпионата Европы.

Больше всего украинским и европейским болельщикам сборной Украины запомнилась игра Евро-2012 против Франции (0:2). Поединок прервали из-за страшного ливня.

АнатолийТрубин – воспитанник донецкого футбола. С января 2020 года выступает за главную команду Шахтера. В сезоне-2021/2022 отыграл 18 матчей, в которых пропустил 19 голов и в шести поединках сыграл на ноль.