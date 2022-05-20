Трубін: Багато є клубів, які можуть повернутися

20-річний страж воріт Шахтаря впевнений, що в український чемпіонат повернуться такі клуби як Таврія та Севастополь, які раніше вже виступали в УПЛ. Але після початку війни з Росією зникли з футбольної карти України.

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Перемога над ворогом дозволить Шахтарю та Зорі повернутись грати у рідні міста – Донецьк та Луганськ відповідно, а не мандрувати українськими містами у пошуках арени для домашніх матчів. Нагадаємо, що "гірники" встигли пограти у Харкові, Львові, а останніми роками домівкою донеччан став Київ. Свої домашні матчі донеччани проводять на "Олімпійському", який ділять із Динамо. Одразу декілька скандалів було навколо цього поділу головної арени країни.

Анатолій Трубін вірить у те, що рано чи пізно футболісти Шахтаря вийдуть на футбольне поле рідної "Донбас Арени".

Зоря повернеться в Луганськ, Шахтар – в Донецьк. Багато є клубів, які можуть повернутися. І наш чемпіонат крок за кроком буде повертати свої найкращі часи, а потім взагалі буде конкурувати з топ-лігами. Але для цього потрібна наша перемога. Щоб все було спокійно,

– сказав голкіпер.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії футбольний сезон в усіх лігах був достроково закінчений. Шахтар посів перше місце, на якому закінчив першу частину чемпіонату. "Гірники" випередили найближчого конкурента, яким було київське Динамо, на два очки.

До слова. Анатолій Трубін – вихованець донецького футболу. З січня 2020-го виступає за головну команду Шахтаря. У сезоні-2021/2022 відіграв 18 матчів, у яких пропустив 19 голів та у шести поєдинках зіграв на нуль.

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