Довбик: Все будет решаться в матче со Шотландией

Мировой с Ирландией (1:1) наша сборная подытожила насыщенный игровой месяц. Артём Довбик вырвал одно очко для Украины в третьем туре Лиги наций.

Интересно увидеть Известный телеканал "вывел" сборную Украины на ЧМ-2022 по футболу: фото забавного ляпа

Нападающий Днепра-1 отметил ассист Андрея Ярмоленко в голевой атаке. По словам Артема, ему просто оставалось попасть в пустые ворота. Довбик отметил, что игра против ирландцев в Лодзи оказалась тяжелой, все играли на фоне усталости и после простуд.

Сейчас сборная идет на перерыв и соберется уже в сентябре, где ее ждет еще три тура Лиги наций, два из которых будут против хорошо всем знакомой Шотландии.

Все устали, все переболели. Очень тяжело было. Ирландия – быстрая команда, вязкая, хорошо играющая, навязывающая верховую борьбу. С ними было тяжело играть. Все будет решаться в матче с Шотландией. Будем готовиться к нему,

– рассказал футболист группы атаки

"Была ошибка, когда нам забивали"

После первой части выступлений в Лиге наций "сине-желтые" идут лидерами в своей группе. За три поединка подопечные Александра Петраков не знали вкуса поражений – две победы и одна мировая. В итоге – 7 очков и первое место. Отрыв от второй Шотландии составляет всего один пункт.

Довбик отметился голом в воротах Ирландии, но заметил, что чувствует себя виноватым в пропущенном голе команды. По его мнению, он несколько озадачил своими действиями Николая Шапаренко, отдавшего на него передачу.

Да, мы на первом месте. Это плюс. Но впереди еще три игры. Мой гол ценен для меня, но была ошибка, когда нам забивали. Я где-то запутал Шапаренко, и он мне отдал в придачу. Недоразумение. Хорошо, что реабилитировался,

– добавил нападающий сборной.

Напомним, что Довбик вышел в стартовом составе команды, заменив на острие атаки травмированного Романа Яремчука.