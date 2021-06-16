Голкипер сборной Гаити пропустил позорный автогол в отборе на ЧМ-2022: курьезное видео

Сборная Гаити 16 июня в квалификационном матче чемпионата мира-2022 сыграла против Канады. Действия двух игроков гаитян привели к курьезному голу в собственные ворота.

Безумный автогол

Первая часть игры прошла без забитых мячей. Сразу после перерыва футболисты размочили нули на табло. Правда, гол в свои ворота забили игроки сборной Гаити.

Примечательно Роскошный гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020: видео

Неудачниками стали голкипер и защитник команды. Игрок обороны отдал передачу назад на вратаря, который курьезно пропустил мяч между ног. Страж ворот пытался исправить свою ошибку, но сделал еще хуже. Он не попал ногой по мячу. Вот так забавно был забит первый гол во встрече.

После этого канадцы еще дважды отмечались в воротах соперника, но уже без помощи гаитян. В итоге – 3:0 разгромная победа Канады. По сумме двух матчей канадцы вышли в следующий этап квалификации. Первая встреча между этими сборными завершилась минимальной победой Канады – 1:0.

Видео курьезного гола Гаити