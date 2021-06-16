Шалений автогол

Перша частина гри минула без забитих м'ячів. Відразу по перерві футболісти розмочили нулі на табло. Щоправда, гол у свої ворота забили гравці збірної Гаїті.

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Невдахами стали голкіпер та захисник команди. Гравець оборони віддав передачу назад на воротаря, який курйозно пропустив м'яч поміж ніг. Страж воріт намагався виправити власну помилку, але зробив ще гірше. Він не влучив ногою по м'ячу. Ось так кумедно був забитий перший гол у зустрічі.

Після цього канадці ще двічі відзначались у воротах суперника, але вже без допомоги гаїтян. У підсумку – 3:0 розгромна перемога Канади. За сумою двох матчів канадці вийшли до наступного етапу кваліфікації. Перша зустріч між цими збірними завершилась мінімальною звитягою Канади – 1:0.

Відео курйозного голу Гаїті