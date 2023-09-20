Во вторник, 19 сентября, прошли первые матчи группового раунда Лиги чемпионов-2023/2024. Самым драматичным поединком стала встреча Лацио и Атлетико.

Лацио – Атлетико 1:1

Голы : Проведель, 90+5 – Барриос, 29

По результатам жеребьевки команды попали в группу Е. Кроме них в квартете также сыграют нидерландский Фейеноорд и шотландский Селтик, пишет 24 Канал.

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Лацио спас сторонник Путина

Главные фавориты группы Е играли между собой в первом туре на стадионе римлян. С середины первого тайма испанцы вели в счете благодаря голу 20-летнего испанца "матрасников" Пабло Барриоса.

После этого Лацио создавало давление на ворота Атлетико, но до 100-процентных моментов дело не доходило. Драматическая же развязка произошла на 95-й минуте. На розыгрыш углового перед финальным свистком пошел вратарь Иван Проведель. Он, как опытный форвард, сравнял счет ударом головой и зафиксировал окончательный счет - 1:1.

Видео гола вратаря Лацио

Отметим, что герой матча очень неоднозначная личность. Он имеет итальянско-российское происхождение, а за 2 дня до полномасштабного вторжения рассказывал в интервью, что считает себя наполовину россиянином. Иван называл "великого" геополитика Владимира Путина "сильной личностью во главе великой державы", а также выражал желание играть за национальную сборную агрессора.

Через неделю уже выходил в футболке с надписью "Остановите войну" и после этого никак не высказывался по поводу агрессивных действий страны, за которую хотел играть в футболке сборной.

Смотрите видеообзор матча Лацио – Атлетико