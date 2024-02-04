Как в лучшие времена Шовковского: на КАН голкипер провел рекордную серию пенальти – видео

В субботу, 3 февраля, состоялись последние четвертьфинальные матчи Кубка африканских наций. Программу раунда закрывал поединок между Кабо-Верде и Южной Африкой.

Основное время матча и экстратаймы не порадовали зрителей голами, он закончился "сухой" ничьей. Поэтому все решалось в послематчевой серии пенальти, которая без преувеличений стала исторической, пишет 24 Канал.

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Вратарь запомнит этот день на всю жизнь

Главным героем "футбольной лотереи" стал вратарь Южной Африки Ронвен Уильямс. 32-летний голкипер, который всю карьеру провел в чемпионате родной страны, своим перформансом спас полевых игроков сборной ЮАР, которые неубедительно исполняли свои удары.

Опытный вратарь отразил первые три удара игроков соперника, при том, что партнеры по команде реализовали только одну попытку из трех. После этого форвард Кабо-Верде Брайан Тейшейра смог таки пробить голкипера сборной ЮАР и после четырех ударов счет был 2:1 в пользу Южной Африки.

Но это был день Ронвена Уильямса – он совершил еще один сейв после удара полузащитника Патрика Андраде и таким образом переписал историю континента, отразив 4 удара соперников с 11-метровой отметки – это рекорд Кубка Африки.

Смотрите видео с фантастическим перформансом Ронвена Уильямса

После поединка вратарь получил награду лучшего игрока матча, но был очень скромным и заявил, что это признание всей команды:

Я просто рад, что мы вышли в следующий раунд. Это не моя награда, а всего коллектива – персонала, технической команды и каждого игрока. Это путешествие было тяжелым, но мы продолжали работать как команда, поэтому я приму эту награду от имени каждого игрока "Бафана-Бафана".

Отметим, что в полуфинале турнира Южная Африка сыграет против Нигерии. Поединок состоится 7 февраля в 19:00.

. ЮАР лишь однажды триумфовала на Кубке африканских наций, это произошло в 1996 году на домашнем турнире. Действующим чемпионом континента является Сенегал, но он уже не сможет защитить титул, ведь вылетел на стадии 1/8 финала от Кот-д'Ивуара, который в другом полуфинале будет встречаться с ДР Конго.