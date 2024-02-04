Основний час матчу та екстратайми не потішили глядачів голами, він закінчився "сухою" нічиєю. Тож усе вирішувалося в післяматчевій серії пенальті, яка без перебільшень стала історичною, пише 24 Канал.

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Воротар запам'ятає цей день на все життя

Головним героєм "футбольної лотереї" став воротар Південної Африки Ронвен Вільямс. 32-річний голкіпер, який всю кар'єру провів у чемпіонаті рідної країни, своїм перформансом врятував польових гравців збірної ПАР, які непереконливо виконували свої удари.

Досвідчений воротар відбив перші три удари гравців суперника, при тому, що партнери по команді реалізували тільки одну спробу з трьох. Після цього форвард Кабо-Верде Браян Тейшейра зміг таки пробити голкіпера збірної ПАР і після чотирьох ударів рахунок був 2:1 на користь Південної Африки.

Але це був день Ронвена Вільямса – він здійснив ще один сейв після удару півзахисника Патріка Андраде й таким чином переписав історію континенту, відбивши 4 удари суперників з 11-метрової позначки – це рекорд Кубка Африки.

Дивіться відео з фантастичним перформансом Ронвена Вільямса

Після поєдинку воротар отримав нагороду найкращого гравця матчу, але був дуже скромним та заявив, що це визнання всієї команди:

Я просто радий, що ми вийшли в наступний раунд. Це не моя нагорода, а всього колективу – персоналу, технічної команди та кожного гравця. Ця подорож була важкою, але ми продовжували працювати як команда, тому я прийму цю нагороду від імені кожного гравця "Бафана-Бафана".

Зазначимо, що у півфіналі турніру Південна Африка зіграє проти Нігерії. Поєдинок відбудеться 7 лютого о 19:00.

Довідка. ПАР лише одного разу тріумфувала на Кубку африканських націй, це сталося у 1996 році на домашньому турнірі. Чинним чемпіоном континенту є Сенегал, але він уже не зможе захистити титул, адже вилетів на стадії 1/8 фіналу від Кот-д'Івуара, який в іншому півфіналі зустрічатиметься з ДР Конго.