"Это невозможно": голкипер Динамо рассказал, могла ли война заставить его покинуть Украину

Динамо в почти полной готовности готовится к новому футбольному сезону. Голкипер Денис Бойко рассказал, могла ли война разъединить путь с киевским клубом.

Бойко: Я никогда не думал о том, чтобы покинуть клуб из-за войны

34-летний вратарь откровенно признался, что не верил, что в 21 веке в Украине может произойти такая кровавая война. Денис Бойко отметил помощь клубу, сделавшему все, чтобы отвезти в безопасность семьи футболистов, персонал и всех, кто связан с работой в Динамо.

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Война в Украине многие футболисты покинули украинские клубы в поисках нового убежища. Бойко заверил, что война не могла заставить его попрощаться с киевлянами. Денис заявил, что в такой сложной ситуации должен оставаться в родной стране, чтобы помочь команде в следующем сезоне.

Клуб сделал все для наших семей, для персонала, для всех людей, работающих в Динамо. Я никогда не думал о том, чтобы покинуть клуб из-за войны. Это невозможно. Я должен помочь клубу, моей стране. Я не могу пойти сейчас,

– сказал голкипер.

"Это важно для нашей страны, нашего народа"

У Бойко есть контракт с Динамо до 30 июня 2023 года.

Опытный вратарь уверен, что даже во время военного положения реально восстановить УПЛ. Бойко уверен, что возобновление чемпионата является важным моментом для нашей страны.

Да это возможно. И мы должны восстановить чемпионат. Это важно для нашей страны, нашего народа. Мы должны показать всему миру, что мы живы, что мы продолжаем играть в футбол, что мы продолжаем жить, что мы делаем все возможное в Украине, чтобы выиграть эту войну. Спорт – один из способов сделать это,

– добавил футболист "бело-синих".

Пока Бойко вместе с командой готовится к новому сезону в Швейцарии.

Футбольная карьера Бойко в Динамо