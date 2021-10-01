Голкипер Айнтрахта пострадал от взрыва петарды на матче Лиги Европы: видео
1 октября 2021 , 18:40Читати новину українською
Источник:RTL
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Айнтрахт минимально обыграл бельгийский Антверпен (1:0). Вратарь хозяев пострадал из-за фанатов соперника.
Последствия могли быть серьезнее
Болельщики во время игры зажгли пиротехнику и бросали ее на поле, одна из петард упала у ног вратаря гостей Кевина Траппа и взорвалась.
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Голкипер немецкой команды упал на газон, врачи несколько минут приводили игрока в себя, но Кевин все же сумел продолжить поединок.
Видео взрыва петарды возле голкипера Айнтрахта
В УЕФА должны инициировать расследование, а бельгийскому Антверпену грозит штраф за поведение фанатов на трибунах. Официального заявления по этому поводу в УЕФА еще не делали.
- К слову, матч завершился победой его команды с минимальным преимуществом – 1:0. На дополнительной первой минуте мяч забил Гонсало Пасиенсия.