Голкипер Айнтрахта пострадал от взрыва петарды на матче Лиги Европы: видео

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Айнтрахт минимально обыграл бельгийский Антверпен (1:0). Вратарь хозяев пострадал из-за фанатов соперника.

Последствия могли быть серьезнее

Болельщики во время игры зажгли пиротехнику и бросали ее на поле, одна из петард упала у ног вратаря гостей Кевина Траппа и взорвалась.

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Голкипер немецкой команды упал на газон, врачи несколько минут приводили игрока в себя, но Кевин все же сумел продолжить поединок.

Видео взрыва петарды возле голкипера Айнтрахта

В УЕФА должны инициировать расследование, а бельгийскому Антверпену грозит штраф за поведение фанатов на трибунах. Официального заявления по этому поводу в УЕФА еще не делали.