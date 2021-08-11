Голевой дебют: Бенфика в шутку переименовала свой твитер в честь Яремчука – фото

Роман Яремчук сыграл свой дебютный матч за Бенфику. Португальский клуб отметил гол украинского форварда и переименовал свой аккаунт в твитере в честь футболиста.

Благодарность Яремчуку за гол

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может занести дебют себе в актив. Футболист появился на поле в середине второго тайма и поставил точку во встрече против российского Спартака (2:0). Правда, УЕФА позже переписал на автогол защитника московского клуба.

Стоящее Яремчук забил Спартаку в дебютном матче за Бенфику в Лиге чемпионов: видео курьезного гола

Яремчук в штрафной соперника обыгрался с партнером и решился на удар. Мяч летел в направлении ворот, но на пути встретился с одним из игроков Спартака, рикошетом от которого попал во второго и залетел в ворота. Довольно курьезный гол был забит в матче.

После результативного действия футболиста из Украины в твитере португальского клуба появился пост со словами: "Леди, джентльмены и другие: Роман Яремчук".

"Орлы" решили оригинальным образом поблагодарить украинца за вклад в победу команды. Английская версия клуба в твитере переименовала свой ник. Добавив к названию команды окончание "-chuk". В итоге получилось – "Benficachuk".



Клуб переименовал аккаунт в честь Яремчука / Скриншот из твитера Бенфики