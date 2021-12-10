Гол Зари признали лучшим в шестом туре Лиги конференций: видео пушечного удара

Луганская Заря закончила выступления в Лиге конференций. В последнем матче команда сыграла вничью с норвежским Буде/Глимт. Гол Назарины в этом матче стал лучшим в туре.

Пушечный выстрел Назарины

Заря вышла вперед в этом матче благодаря голу Назарины. Полузащитник отличился ударом со штрафного с 25 метров на 18-й минуте.

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Назарина пробил мощно, и мяч пролетел мимо стенки в верхний правый угол ворот.

В этом моменте стоит отметить и ошибку российского голкипера Никиты Хайкина, который неудачно выбрал позицию.

Видео гола Назарины

Правда этот гол не помог Заре закончить выступления в евросезоне победой. Во втором тайме команда забила гол в собственные ворота, поэтому матч закончился вничью 1:1.