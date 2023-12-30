Футбольная красота встречается не только в топ-чемпионатах. Интересной и увлекательной футбольной сказкой порадовал фанатов второй дивизион чемпионата Шотландии, пишет 24 канал.

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В одном из матчей субботы встречались лидер Чемпионшипа Рэйт Роверс и аутсайдер Арброт на поле первого. Игра шла очевидно по сценарию победителя.

Рейт Роверс вел 2:0 на 60-й минуте. У Арброта же было всего четверо игроков на замене и три из них тренер использовал уже к началу второго тайма.

На 58-й минуте травму получил защитник Аарон Стил и коучу пришлось выпускать в поле запасного вратаря Али Адамса. Впрочем, 32-летний шотландец не только не подвел свою команду, а еще и стал одним из героев встречи.

Видео гола Адамса:

На 76 минуте Али решился на дальний выстрел метров с 30, чем застал врасплох кипера Рейт Роверс. Мяч по красивой траектории влетел под перекладину. Гости на этом не остановились и благодаря голу с пенальти под занавес встречи смогли вырвать ничью.

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Правда, положение команд этот результат не изменило. Арброт остается девятым из 10-ти команд, а Рэйт Роверс продолжает лидировать с гандикапом в три балла от Данди Юнайтед.