Футбольна краса трапляється не тільки у топ-чемпіонатах. Цікавою та захопливою футбольною казкою порадував фанатів другий дивізіон чемпіонату Шотландії, пише 24 канал.

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В одному із матчі суботи зустрічались лідер Чемпіоншипу Рейт Роверс та аутсайдер Арброт на полі першого. Гра йшла явно за сценарієм фаворита.

Рейт Роверс вів 2:0 на 60 хвилині. У Арброта ж було лише четверо гравців на заміні і три з них тренер використав вже до початку другого тайму.

На 58 хвилині травму отримав захисник Аарон Стіл і коучу довелось випускати у поле запасного воротаря Алі Адамса. Втім 32-річний шотландець не тільки не підвів свою команду, а ще і став одним із героїв зустрічі.

Відео голу Адамса:

На 76 хвилині Алі відважився на дальній постріл метрів з 30-ти, чим застав зненацька кіпера Рейт Роверс. М'яч по красивій траекторії влетів під поперечину. Гості на цьому не зупинились і завдяки голу з пенальті під завісу зустрічі змогли вирвати нічию.

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Правда, становище команд цей результат не змінив. Арброт залишається дев'ятим з 10-ти команд, а Рейт Роверс продовжує лідирувати з гандикапом у три бали від Данді Юнайтед.