Гол украинца Фаворова испортил дебют Леднева в Венгрии

Академия Пушкаша 30 января принимала Фехервар в 18-м туре чемпионата Венгрии. Хозяева с Артемом Фаворовым во второй раз отобрали очки у клуба из топ-5 таблицы.

Победный гол украинца

В венгерском чемпионате состоялось очередное украинское дерби. Иван Петряк, Евгений Макаренко и Богдан Леднев, который дебютировал в местной лиге, вышли в стартовом составе Фехервар. А вот по другую сторону футбольного поля в старте Академии Пушкаша вышел Артем Фаворов.

Вот так Яремчук не смог выиграть первый трофей: Бенфика проиграла в финале Кубка Португалии – видеообзор

Как раз он стал автором единственного и победного мяча в ворота Фехервара. Счет в матче был открыт на 65-й минуте.

Украинские футболисты покинули поле еще до финального свистка. Только Макаренко отыграл все 90 минут. В итоге – 1:0 минимальная победа Академии Пушкаша.

У украинцев этот поединок вызывает двоякие ощущения. Ведь гол забил Фаворов, но он испортил дебют Леднева в новой команде.