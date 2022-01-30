Гол украинца Фаворова испортил дебют Леднева в Венгрии
Источник:24 канал
Академия Пушкаша 30 января принимала Фехервар в 18-м туре чемпионата Венгрии. Хозяева с Артемом Фаворовым во второй раз отобрали очки у клуба из топ-5 таблицы.
Победный гол украинца
В венгерском чемпионате состоялось очередное украинское дерби. Иван Петряк, Евгений Макаренко и Богдан Леднев, который дебютировал в местной лиге, вышли в стартовом составе Фехервар. А вот по другую сторону футбольного поля в старте Академии Пушкаша вышел Артем Фаворов.
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Как раз он стал автором единственного и победного мяча в ворота Фехервара. Счет в матче был открыт на 65-й минуте.
Украинские футболисты покинули поле еще до финального свистка. Только Макаренко отыграл все 90 минут. В итоге – 1:0 минимальная победа Академии Пушкаша.
У украинцев этот поединок вызывает двоякие ощущения. Ведь гол забил Фаворов, но он испортил дебют Леднева в новой команде.
- Академия Пушкаша с двумя очками отрыва от Ференцвароша лидирует в турнирной таблице.
- Фехервар замыкает четверку лучших команд сезона, в его активе 29 пунктов.