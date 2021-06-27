Гол ударом через себя и курьезная срезка в собственные ворота: видео сумасшедшего матча в США

Чикаго Файр 27 июня сыграл против Филадельфии Юнион в МЛС по футболу. Матч запомнился забавным автоголом гостей и невероятным ударом через себя.

Шедевры на футбольном поле в США

Уже на 2-й минуте поединка хозяева открыли счет в игре. Но сделали это не без помощи соперника.

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Один из игроков Чикаго простреливал в штрафную Филадельфии. Первым на мяче был защитник гостей Якоб Глеснес. Футболист пытался заблокировать пас в район 11 метров, но в подкате срезал мяч в собственные ворота. Мяч по бешеной траектории залетел за шиворот голкиперу. Вот так ярко команды размочили нули на табло.

Видео курьезного автогола

Еще до перерыва гости не только сравняли счет, но и вышли вперед. Следует отметить первый гол в матче от гостей. Полузащитник Куинн Салливан сравнял счет эффектным ударом через себя. Однако удержать победу Филадельфии не удалось. В итоге – 3:3 – боевая мировая в США.

Видео гола через себя