Гол Траоре вывел Шахтер вперед в матче с Динамо за Суперкубок Украины: видео

Донецкий Шахтер открыл счет в матче за Суперкубок Украины против киевского Динамо. "Горняки" сумели отметиться голом в середине первого тайма.

Траоре впервые забил в Суперкубке

Шахтер провел результативную атаку на 30 минуте поединка. Сперва центральный защитник "горняков" Марлон отдал пас вперед на Додо.

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Быстрый бразильский защитник "убрал" Виталия Миколенко и навесил в штрафную с правого фланга. В штрафной верховую дуэль выиграл Ласина Траореа.

Нападающий Шахтера пробил головой, и мяч по неожиданной для Дениса Бойко траектории полетел в дальний нижний угол.

Илья Забарный пытался выбить мяч, однако не имел шансов – 1:0!

Видео гола Траоре

Шахтер и Динамо встречают на НСК "Олимпийский". В прошлом сезоне Динамо выиграло чемпионат Украины и Кубок Украины.