Гол Траоре вывел Шахтер вперед в матче с Динамо за Суперкубок Украины: видео
22 сентября 2021 , 21:51Читати новину українською
Источник:24 канал
Донецкий Шахтер открыл счет в матче за Суперкубок Украины против киевского Динамо. "Горняки" сумели отметиться голом в середине первого тайма.
Траоре впервые забил в Суперкубке
Шахтер провел результативную атаку на 30 минуте поединка. Сперва центральный защитник "горняков" Марлон отдал пас вперед на Додо.
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Быстрый бразильский защитник "убрал" Виталия Миколенко и навесил в штрафную с правого фланга. В штрафной верховую дуэль выиграл Ласина Траореа.
Нападающий Шахтера пробил головой, и мяч по неожиданной для Дениса Бойко траектории полетел в дальний нижний угол.
Илья Забарный пытался выбить мяч, однако не имел шансов – 1:0!
Видео гола ТраореШахтер и Динамо встречают на НСК "Олимпийский". В прошлом сезоне Динамо выиграло чемпионат Украины и Кубок Украины.