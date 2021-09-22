Траоре вперше забив у Суперкубку

Шахтар провів результативну атаку на 30 хвилині поєдинку. Спершу центральний захисник "гірників" Марлон віддав пас вперед на Додо.

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Швидкий бразильський захисник "прибрав" Віталія Миколенка і навіс у штрафний з правого флангу. У штрафному майданчику верхову дуель виграв Ласіна Траореа.

Нападник Шахтаря пробив головою і м'яч за несподіваною для Дениса Бойка траєкторією полетів у дальній нижній кут.

Ілля Забарний намагався вибити м'яч, однак не мав шансів – 1:0!

Відео голу Траоре

Шахтар та Динамо зустрічають на НСК "Олімпійський". У минулому сезоні Динамо виграло чемпіонат України та Кубок України.