В матче между сборными Ирана и Уэльса арбитр компенсировал сразу девять минут. Причин тому было то, что в конце встречи возникла пауза, когда красную карточку получил голкипер валлийцев.

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Иран оба гола забил, когда был в большинстве. Первый гол на счету Рузбеха Чемши. Он отличился, когда таймер показывал 97 минут и 56 секунд.

Этот гол – самый поздний гол, принесший победу, на чемпионатах мира, начиная с 1966 года, когда началась точная фиксация взятия ворот (за исключением голов, забитых в экстра-тайме).

До этого рекорд принадлежал Тони Кроосу, в 2018 году за сборную Германии забившему в ворота Швеции на 94 минуте и 42 секунде.

Видео гола Чемши