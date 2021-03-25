Гол сборной Украины в ворота Франции неожиданно переписали на Сидорчука: видео
Сборная Украины сумела отыграться в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (1:1). После удара хавбека Сергея Сидорчука защитник соперника Преснель Кимпембе срезал мяч в собственные ворота.
Источник:24 канал
После перерыва "сине-желтые" восстановили статус-кво благодаря защитнику команды соперника Преснелю Кимпембе.
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На 57-й минуте Александр Караваев прострелил в центр штрафной, где в касание пробил Сергей Сидорчук – мяч после удара динамовца попал в бедро француза и закатился в ворота Уго Льориса.
Интересно, что сначала взятие ворот записали на Кимпембе, однако затем решение было изменено. Сейчас на официальном сайте УЕФА автором гола числится Сергей Сидорчук, а ассистентом – Александр Караваев. Вместе с тем ФИФА не согласилась с таким решением и оставила на своей странице в силе автогол француза.
Видео гола Сидорчука
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