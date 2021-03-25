Збірна України зуміла відігратися в матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Франції (1:1). Після удару хавбека Сергія Сидорчука захисник суперника Преснель Кімпембе зрізав м'яч у власні ворота.

По перерві "синьо-жовті" відновили статус-кво завдяки захиснику команди суперника Преснелю Кімпембе.

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На 57-й хвилині Олександр Караваєв прострілив у центр штрафного, де в дотик пробив Сергій Сидорчук – м'яч після удару динамівця влучив у стегно француза і закотився у ворота Уго Льоріса.

Цікаво, що спочатку взяття воріт записали на Кімпембе, однак потім рішення було змінено. Зараз на офіційному сайті УЄФА автором гола числиться Сергій Сидорчук, а асистентом – Олександр Караваєв. Натомість ФІФА не погодилась з таким рішенням і залишила на своїй сторінці в силі автогол француза.

Відео голу Сидорчука

Цікаво. Цей гол став для хавбека Сидорчука третім у 34-х матчах за національну збірну України.