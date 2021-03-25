Гол збірної України у ворота Франції несподівано переписали на Сидорчука: відео
Збірна України зуміла відігратися в матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Франції (1:1). Після удару хавбека Сергія Сидорчука захисник суперника Преснель Кімпембе зрізав м'яч у власні ворота.
Джерело:24 канал
По перерві "синьо-жовті" відновили статус-кво завдяки захиснику команди суперника Преснелю Кімпембе.
Дивіться також Україна розчарувала, але удача була на її боці, – французькі ЗМІ про нічию у відборі на ЧС-2022
На 57-й хвилині Олександр Караваєв прострілив у центр штрафного, де в дотик пробив Сергій Сидорчук – м'яч після удару динамівця влучив у стегно француза і закотився у ворота Уго Льоріса.
Цікаво, що спочатку взяття воріт записали на Кімпембе, однак потім рішення було змінено. Зараз на офіційному сайті УЄФА автором гола числиться Сергій Сидорчук, а асистентом – Олександр Караваєв. Натомість ФІФА не погодилась з таким рішенням і залишила на своїй сторінці в силі автогол француза.
Відео голу Сидорчука
Поділитися новиною