Фехервар – Пакш 2:1

Голы: Петряк, 15, Кодро, 84 – Адам, 69

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Поединок начался удачно для Фехервара – на 15 минуте Петряк открыл счет во встрече. Получилось довольно красиво: украинец забивал фактически в пустые ворота после комбинации и передачи от Дардая.

Смотрите видео гола Петряка

После перерыва Адам выровнял положение, и, казалось, что игра завершится ничьей. Тем не менее, последнее слово было за Фехерваром, а точнее за Кодро, который на 84 минуте забил победный гол во встрече. Добавим, что Петряк, как и Макаренко, вышли в стартовом составе и отыграли полный матч.