Гол Месси в ворота Манчестер Сити признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов: видео

Лионель Месси огорчил своего бывшего тренера Пепа Гвардиолу, забив очередной гол в ворота его команды. Аргентинский нападающий отличился в матче ПСЖ – Манчестер Сити, установив окончательный счет матча.

Месси вышел с первых минут в матче ПСЖ против Манчестер Сити. А во втором тайме забил гол. Он обыгрался в стеночку с Мбаппе, и получив от партнера пас пяткой, с линии штрафной прицельно пробил по воротам. Эдерсон в этом моменте не сумел вовремя среагировать, поэтому голкиперу пришлось лишь взглядом провести полет мяча.

К теме ПСЖ благодаря дебютному голу Месси победил Манчестер Сити в Лиге чемпионов: видео

Этот гол стал вторым в матче и принес победу ПСЖ со счетом 2:0.

Видео гола Месси в ворота Манчестер Сити

И именно это взятие ворот победило в голосовании за лучший гол второго тура Лиги чемпионов. Месси в голосовании опередил:

Себастьена Тиля из молдавского Шерифа, чей гол на последних минутах матча принес команде сенсационную победу над мадридским Реалом на выезде.

Алека Теллеса, который сравнял счет в матче Манчестер Юнайтед против Вильярреала, а затем Роналду принес победу "красным дьяволам" в компенсированное арбитром время.

Антуана Гризманна, который тоже в конце встречи забил гол в ворота Милана.

Стоит добавить, что для Месси этот гол стал седьмым, который он забивал в ворота команд Пепа Гвардиолы. Дважды от него пострадала Бавария, гол в ворота МанСити стал пятым. Но первым, который он забил не в составе Барселоны.