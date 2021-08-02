Гол, который принес победу Десне в матче против Мариуполя, признали ошибочным
2 августа 2021 , 16:58Читати новину українською
Источник:УАФ
Черниговская Десна во втором туре УПЛ на выезде обыграла Мариуполь. Победный гол был забит на 90 + 2 минуте Денисом Безбородько. Но повтор показал, что гол был забит с нарушением правил.
Мариуполь еще в первом тайме остался в меньшинстве после удаления Алексея Кащука. Но во втором тайме именно "азовцы" открыли счет в матче, когда отличился Андрей Кулаков.
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Но вскоре Десна сравняла счет. А уже в компенсированное арбитром время Денис Безбородько забил гол, который и принес победу Десне.
Видео гола Безбородько в ворота Мариуполя
Почему этот гол нельзя было засчитывать
- Повтор эпизода показал, что вместо взятия ворот арбитр должен был засчитать положение вне игры. Ведь когда Тарас Завийский делал навес в штрафную, только Илья Шевцов был в положении вне игры. Но он активного участия в эпизоде не принимал.
- Однако во время борьбы Андрея Тотовицкого и Марка Мампасси за мяч, мяч от спины игрока Десны и отлетел к Безбородько, который уже успел оказаться в положении вне игры.
- Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола признал, что в этом эпизоде арбитр должен был зафиксировать "вне игры" и назначить свободный удар для Мариуполя.
- "Действия и принятые решения официальными лицами матча в этом очень сложном игровом эпизоде были неоправданными и такими, которые не соответствуют требованиям действующих правил игры. В условиях современности такую ситуацию можно было бы исправить с помощью видеосистемы VAR, но, к сожалению, в этом матче она не работала", – подытожили в комитете арбитров.