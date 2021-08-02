Мариуполь еще в первом тайме остался в меньшинстве после удаления Алексея Кащука. Но во втором тайме именно "азовцы" открыли счет в матче, когда отличился Андрей Кулаков.

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Но вскоре Десна сравняла счет. А уже в компенсированное арбитром время Денис Безбородько забил гол, который и принес победу Десне.

Видео гола Безбородько в ворота Мариуполя

Почему этот гол нельзя было засчитывать