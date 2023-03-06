Погрузиться в воспоминания: У Коноплянки есть все шансы повторить свой гол-красавец Англии – ретро-видео
Евгений Коноплянка хорошо знает, как это забивать сборную Англии на Уэмбли. В свое время украинский вингер сделал это в шедевральном стиле.
Евгений Коноплянка таки дождался своего вызова в ряды национальной сборной Украины. У полузащитника Краковии есть все шансы вспомнить английским фанатам, на что способна его правая нога. 24 канал.
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Памятная локация
Сборная Украины встретится с командой Англии в рамках отбора к Евро-2024. "Сине-желтые" проведут поединок со сборной "трех львов" 26 марта на переполненном Уэмбли. Именно на этом стадионе Евгений Коноплянка в свое время забил шикарный гол в ворота сборной Англии.
Тогда украинцы гостили на "Туманном Альбионе" в 2012 году в рамках отбора к чемпионату мира-2014. В итоге "сине-желтые" сыграли в ничью со сборной Англии (1:1), однако фанатам запомнился не результат поединка, а шедевральный гол, который на свой счет записал на тот момент звездный игрок сборной Украины Евгений Коноплянка.
Правоногий вингер удачно сместился в центр со своего фланга и мощным и одновременно точным ударом отправил "кожаного" в дальнюю "девятку" голкипера "трех львов". Некоторые болельщики до сих пор считают шедевр Евгения лучшим голом за всю историю сборной Украины.
Видео голого-красавца от Коноплянки:
Выступления Евгения в "сине-желтой" футболке
- Коноплянка д ебютировал за сборную Украины в 2010 году против сборной Литвы
- Евгений выступал за сборную "сине-желтых" на домашнем Евро-2012, где отдал голевую передачу на Андрея Шевченко. Также Коноплянка выступил еще на Евро-2016. Мог отметиться единственным голом украинцев на том Евро, если бы не вынес Боатенг, который вынес мяч с линии ворот. К тому же Евгений помог сборной Украины выйти на Евро-2020, сделав дубль в ворота сборной Сербии.
- Коноплянка – автор первого гола Украины в Лиге Наций. Коноплянка поразил ворота сборной Чехии, впоследствии "сине-желтые" вышли в дивизион А.
- Коноплянка забил за "сине-желтых" 21 гол и отдал 15 голевых передач.
- Последний свой матч за сборную Украины провел в рамках Лиги наций против сборной Швейцарии в 2020 году.