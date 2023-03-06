Погрузиться в воспоминания: У Коноплянки есть все шансы повторить свой гол-красавец Англии – ретро-видео

Евгений Коноплянка хорошо знает, как это забивать сборную Англии на Уэмбли. В свое время украинский вингер сделал это в шедевральном стиле.

Евгений Коноплянка таки дождался своего вызова в ряды национальной сборной Украины. У полузащитника Краковии есть все шансы вспомнить английским фанатам, на что способна его правая нога. 24 канал.

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Памятная локация

Сборная Украины встретится с командой Англии в рамках отбора к Евро-2024. "Сине-желтые" проведут поединок со сборной "трех львов" 26 марта на переполненном Уэмбли. Именно на этом стадионе Евгений Коноплянка в свое время забил шикарный гол в ворота сборной Англии.

Тогда украинцы гостили на "Туманном Альбионе" в 2012 году в рамках отбора к чемпионату мира-2014. В итоге "сине-желтые" сыграли в ничью со сборной Англии (1:1), однако фанатам запомнился не результат поединка, а шедевральный гол, который на свой счет записал на тот момент звездный игрок сборной Украины Евгений Коноплянка.

Правоногий вингер удачно сместился в центр со своего фланга и мощным и одновременно точным ударом отправил "кожаного" в дальнюю "девятку" голкипера "трех львов". Некоторые болельщики до сих пор считают шедевр Евгения лучшим голом за всю историю сборной Украины.

Видео голого-красавца от Коноплянки:

Выступления Евгения в "сине-желтой" футболке