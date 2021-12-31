Гол Яремчука не спас Бенфику от поражения в принципиальном матче с Порту: видео

Украинский форвард лиссабонской Бенфики Роман Яремчук отметился забитым мячом в выездном матче 16-го тура чемпионата Португалии против Порту.

Порту – Бенфика 3:1

Голы: Виейра, 34, Пепе, 37, Тареми, 69 – Яремчук, 47

Удаление: Алмейда, 49 (Бенфіка)

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В самом дебюте второго тайма 26-летний нападающий с нескольких метров запер прострел с правого фланга от Рафы Силвы уже почти в пустые ворота. Роман сделал счет во встрече 1:2.

Роман, казалось, подарил Бенфике надежду на спасение, но все карты гостям спутала красная карточка защитника лиссабонцев Алмейды на 49-й минуте. Тренеру "орлов" пришлось заменить Яремчука, а Порту довольно быстро разыграл лишнего.

Порту одержал победу со счетом 3:1 и вернулся на первую строчку, потеснив Спортинг по дополнительным показателям.

Но самое главное – увеличил отрыв от принципиального соперника до семи баллов. Бенфика идет на третьем месте. Неделей ранее Бенфика разгромно проиграла Порту в Кубке Португалии.

Яремчук забил 7-й гол в 25 матчах во всех турнирах – шесть у него в чемпионате страны и один – в Лиге чемпионов в ворота Динамо.

Порту – Бенфика видеообзор