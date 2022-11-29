Конфликта нет: Фернандеш отдал лавры Роналду за гол Уругвая

Сборная Португалии обыграла сборную Уругвая со счетом 2:0. Первый гол в матче вызвал немало дискуссий по поводу того, кто его автор.

Сборная Португалии уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира, одержав победу над Уругваем. Дубль в матче оформил Бруно Фернандеш.

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Фернандеш отдал лавры Роналду

Первый гол в матче был забит после фланговой передачи от Бруна Фернандеша на Криштиану Роналду. КриРо высоко выпрыгнул, но не получил мяч головой. Впрочем, этими действиями он дезориентировал голкипера уругвайцев и мяч даже без его прикосновения пересек линию ворот.

В тот момент у меня было ощущение, что Криштиану коснулся мяча. Я подавал на него. Праздновал так, будто это гол Роналду. В общем, неважно кто забил, важно то, что мы победили и вышли на следующую стадию,

– сказал Фернандеш.

То, что Фернандеш искренне радовался голу Роналде, а не заставлял его признать, что гол принадлежит именно Бруну, развеивает все слухи о конфликтах в сборной Португалии. Они появились после интервью Криштиану Роналду, в котором он подверг критике Ман Юнайтед. А Бруну Фернандеш был партнером КриРо в клубе из Манчестера.