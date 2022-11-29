Збірна Португалії вже гарантувала собі вихід у плей-оф чемпіонату світу, здобувши перемогу над Уругваєм. Дубль у матчі оформив Бруну Фернандеш.

Важливо Дубль Фернандеша забезпечив вихід Португалії до плей-оф ЧС-2022: відеоогляд матчу

Фернандеш віддав лаври Роналду

Перший гол у матчі був забитий після флангової передачі від Бруну Фернандеша на Кріштіану Роналду. КріРо високо вистрибнув, але не дістав м'яч головою. Утім цими діями він дезорієнтував голкіпера уругвайців і м'яч навіть без його дотику перетнув лінію воріт.

У той момент у мене було відчуття, що Кріштіану торкнувся м'яча. Я подавав на нього. Святкував так, ніби це гол Роналду. Загалом, неважливо хто забив, важливо те, що ми перемогли і вийшли до наступної стадії,

– сказав Фернандеш.

Те, що Фернандеш щиро радів голу Роналду, а не змушував його визнати, що гол належить саме Бруну, розвіює всі чутки про конфлікти у збірній Португалії. Вони з'явились після інтерв'ю Кріштіану Роналду, в якому він розкритикував Ман Юнайтед. А Бруну Фернандеш був партнером КріРо у клубі з Манчестера.