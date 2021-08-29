Гол "джокера" принес победу Заре в матче против Ворсклы: видео

Шестой тур УПЛ закрывал матч в Запорожье, где Заря принимала Ворсклу. Матч выдался довольно боевым, но все решил единственный гол в конце игры.

Заря – Ворскла 1:0

Гол: Овусу, 83

Заря и Ворскла в этом сезоне представляли Украину в еврокубках. Правда успеха добыть там не сумели, Ворскла не смогла обыграть финский КуПС и вылетела в квалификации Лиги Европы. Заря же дважды уступила австрийскому Рапиду в квалификации Лиги Европы. Но луганчане продолжат свои выступления на групповом этапе Лиги конференций.

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Проблемой Зари было то, что в трех последних матчах команда пропускала по три гола. Кроме того, в предыдущей игре травмировался основной голкипер Шевченко. Поэтому в игре против Ворсклы вышел его дублер Мацапура.

Ворскла в этом сезоне еще не проигрывала, поэтому в случае победы могла выйти на второе место в турнирной таблице.

В целом матч выдался довольно боевым. В первом тайме обе команды нанесли немало хлопот вратарям. Поэтому Резнику и Мацапуре приходилось довольно часто вступать в игру. И им удалось сохранить свои ворота нетронутыми. Поэтому на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Забивать обе команды могли и в начале второго тайма, но футболистов подвела меткость. После чего игра несколько успокоилась. Снова моменты стали возникать, когда в Заре на замену вышли два иранских нападающих – Шахаб и Аллахьяр. И их активность привела к голу, который и принес победу Заре. Но отличились не они, а Овусу, который тоже вышел на замену. Он в касание замкнул прострел Аллахьяра, к которому отлетел мяч после мощного удара Шахаба.

Видео гола Овусу

Стоит отметить, что для Овусу это уже третий гол в этом сезоне на Зарю. И в третий раз он отмечается, выходя на замену. Впервые это произошло в матче с Ингульцом, впоследствии он забил и Динамо. И теперь его гол приносит победу Заре.

Заря побеждает и прерывает серию неудач в домашних матчах УПЛ. Ворскла же терпит первое поражение в УПЛ в этом сезоне.