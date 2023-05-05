Украинец Денис Костышин забил лучший гол недели в США: видео

Украинский полузащитник Денис Костышин стал автором лучшего гола недели в USL. Это уже второй результативный удар в американской карьере украинца.

В матче 8-го тура USL (второго по силе дивизиона США) гол Дениса Костышина принес победу Эль-Пасо Локомотив над Сан-Диего Лоял. Болельщики оценили мастерство 25-летнего украинца.

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После завершения матчей 8-го тура именно Костышин признан автором лучшего гола недели в USL. Впрочем, стоит отметить всю комбинацию с участием игроков Эль-Пасо, приведшую к взятию ворот соперника. Безусловно, такой гол придаст уверенности Денису.

Видео гола Костышина

Также отметим, что украинец оказался в числе лучших игроков тура.

Костышин в Америке

Напомним, что Денис Костишин в начале года стал игроком Эль-Пасо Локомотив, куда перебрался из Александрии.

В новом клубе украинец сыграл 8 поединков, в которых забил 2 гола и отдал один ассист.

Трансферная стоимость Костышина составляет 300 тысяч евро.

Будем ждать, что Эль-Пасо станет трамплином для Дениса перед попаданием в лигу MLS.

К слову. Кроме Костышина, в Эль Пасо выступает еще один украинец – Артем Холод. Но воспитанник Шахтера лишь один раз в нынешнем сезоне появлялся на поле.