Украинец Денис Костышин забил лучший гол недели в США: видео
5 мая 2023, 13:11Читати новину українською
Источник:USL Championship
Украинский полузащитник Денис Костышин стал автором лучшего гола недели в USL. Это уже второй результативный удар в американской карьере украинца.
В матче 8-го тура USL (второго по силе дивизиона США) гол Дениса Костышина принес победу Эль-Пасо Локомотив над Сан-Диего Лоял. Болельщики оценили мастерство 25-летнего украинца.
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После завершения матчей 8-го тура именно Костышин признан автором лучшего гола недели в USL. Впрочем, стоит отметить всю комбинацию с участием игроков Эль-Пасо, приведшую к взятию ворот соперника. Безусловно, такой гол придаст уверенности Денису.
Видео гола Костышина
Также отметим, что украинец оказался в числе лучших игроков тура.
Костышин в Америке
- Напомним, что Денис Костишин в начале года стал игроком Эль-Пасо Локомотив, куда перебрался из Александрии.
- В новом клубе украинец сыграл 8 поединков, в которых забил 2 гола и отдал один ассист.
- Трансферная стоимость Костышина составляет 300 тысяч евро.
- Будем ждать, что Эль-Пасо станет трамплином для Дениса перед попаданием в лигу MLS.