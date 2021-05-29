Гол с центра поля признали лучшим в Лиге Европы: видео

Гол полузащитника шотландского Рейнджерс Кемара Руфа признан лучшим в этом сезоне Лиги Европы. Его игрок забил ударом с центра поля.

Этот гол был забит в первом туре группового этапа Лиги Европы. Рейнджерс приехал в гости к бельгийскому Стандарду.

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Уже в компенсированное арбитром время при счете 0:1, хозяева получили право на стандарт. Но выполнить его как следует не удалось. Руф подобрал мяч вблизи своей штрафной. Обыграв трех соперников, он решился на удар со своей половины поля.

Удар оказался и точным и мощным. По высокой дуге мяч полетел в ворота. Голкипер ошибся на выходе, и не рассчитал траекторию полета мяча. Уже в последний момент он хотел дотянуться до него, но не достал. И залетел в ворота уже за мячом.

Видеообзор матча Стандард – Рейнджерс с голом Руфа

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Кемар Руф (Рейнджерс) Делле Алли (Тоттенхэм) Паулинью (Брага) Мислав Оршич (Динамо Загреб) Лукас Моура (Тоттенхэм) Гарри Винкс (Тоттенхэм). Николя Пепе (Арсенал) Риккардо Калафиори (Рома) Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед) Диого Гонсалвеш (Бенфика)

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