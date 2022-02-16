В игре среди прочих участвовали 15-летний Александр Цвиренко и 14-летний Кирилл Дегтярь. Второй отметился голом со штрафного, сообщает 24 канал.

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Голевой дубль в этом матче оформил Брайан Риаскос, которому по разу ассистировали воспитанники Академии футбола Металлист – 15-летний Александр Цвиренко и 14-летний Кирилл Дегтярь.

Дегтярь также отметился красивым голом со штрафного, когда по высокой дуге от боковой линии отправил мяч за шиворот боснийскому голкиперу.

Массовая драка в конце матча

Ближе к концовке атмосфера стала накаляться. Арбитру пришлось закончить ее на 83-й минуте из-за драки футболистов. В абсолютно безобидной ситуации двумя ногами сзади в ноги сопернику прыгнул игрок харьковчан Егор Красников (сын вице-президента клуба), что спровоцировало массовую драку.

Егор, в конце концов, получил красную, однако команды завелись, потолкались, тренерские штабы также выбежали на поле, и в результате, судья решил не продолжать поединок, который закончился досрочно.

Видео драки в матче Металлист – Ступчаница (смотрите с 1:42: 00)