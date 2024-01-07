Поражение, за которое не стыдно: Свитолина в напряженном финале проиграла 19-летнему вундеркинду

Элина Свитолина заставила украинцев прервать свой сон ранним утром 7 января. Украинская теннисистка соперничала в финале турнира WTA 250 в Окленде против третьей ракетки мира Коко Гофф.

Коко Гофф – Элина Свитолина 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)

Теннисистки провели свой первый финал в 2024 году, выдав поединок продолжительностью более 2 часов. Бескомпромиссная борьба началась уже с первых розыгрышей. Соперницы обменялись геймами, но дальше Гофф довела счет до 3:1 в свою пользу, пишет 24 Канал.

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Эллине пришлось догонять американка, взяв ее подачу, а в следующем гейме с брейком уже сравнялась с Коко – 3:3. Далее в первой партии постоянно вела в счете Гофф, но Свитолина не упустила рук, переведя в 12-м гейме сет в тай-брейк.

Здесь Свитолина продемонстрировала еще раз, что не собирается так просто отдавать партию третьей ракетке мира. Элина не позволила Коко приблизиться к себе больше, чем на два балла, и в итоге оформила победу на тай-брейке 4:7, а в сете – 6:7.

Невероятный розыгрыш от Свитолиной: смотрите видео

Вторая партия началась в пользу теннисистки из США, взявшей два гейма 2:0. И снова Свитолина была в роли той, кто постоянно догоняет. Но на этот раз игра Элины не была столь убедительной. Гофф с тремя геймами преимущества продолжила финал в третью партию – 6:3.

Снова медицинская помощь для украинки

На старте решающего сета Свитолина взят медицинский тайм-брейк, чтобы перевязать пальцы на ноге. В то же время, это был короткий дополнительный отдых для украинки, которая провела очень сложный путь в финал, играя 2-часовые матчи.

Очень напряженный сет выдали девушки в Окленде. Теннисистки поочередно защищали гейма на своих подачах 3:3. Два следующих гейма были в пользу Гофф, которая наконец-то взяла розыгрыш на мяче Элины – 5:3.

Коко подавала на матч. Свитолина вытянула гейм в 30:40, но 19-летняя американская теннисистка уже не отдала победу 6:3.

К сожалению, Элина Свитолина проиграла в финале Коко Гофф. Но это поражение, за которое хочется хлопать украинцы стоя. Прекрасное выступление Свитолина издала в Окленде.