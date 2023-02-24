"Все это просто слова": Усик обратился к украинцам, вспомнив заявления о захвате Киева за 3 дня

Боксер выразил благодарность своим землякам за борьбу против российской агрессии. Александр прокомментировал войну цитатами из Библии.

Ровно год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Фашистские войска нарушили государственную границу нашей страны с целью оккупировать наши территории и совершить геноцид украинцев.

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В тот день чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик находился за пределами Украины, но через два дня вернулся на Родину. В годовщину борьбы за независимость боксер записал обращение к землякам.

Сегодня 365 дней со дня вторжения в Украину Российской Федерации. И 365 раз в Библии написано: "Не бойтесь, потому что я с вами". Господь говорил: "Тот, кого вы обидите, будет плакать. И он будет просить меня о помощи. И я помогу ему. Поэтому бойтесь слез тех, кого вы оскорбили". Народ Украины, хочу обратиться именно к тебе. Я хочу поблагодарить всех, кто встал на защиту страны – от мала до велика, ребят, девочек и всех и каждого. Нам говорили, что нас возьмут через три дня, что нас не будет – все это просто слова. Мы устояли. Мы продолжаем стоять. И мы непременно победим. Народ Украины, слава Богу за все! И Слава Украине! Вы – сила, вы – мощь и вас не победить,

– говорится в обращении Александра.

Отметим, что по возвращении в Украину Усик вступил в ряды территориальной обороны для защиты Киева и области. Впрочем, через месяц боксер покинул страну для подготовки к бою с Энтони Джошуа.

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После этого Александр продолжал оказывать помощь Украине в финансовом и гуманитарном плане. Также Усик стал послом благотворительной платформы UNITED24 по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

После победы над Джошуа украинец оставил при себе пояса WBA, WBO и IBF. Теперь Александра ждет бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. Ожидается, что он пройдет в апреле в Саудовской Аравии или Великобритании.