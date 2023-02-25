Главную арену Англии подсветили цветами Украины в годовщину полномасштабного вторжения

Британцы еще раз выразили свою солидарность Украине. Главный стадион Англии "Уэмбли" зажгли цветами украинского флага.

24 февраля арка лондонского "Уэмбли" приобрела сине-желтый цвет. Также на фасаде стадиона был запечатлен украинский флаг и подпись: "Футбол стоит вместе с Украиной".

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Британцы еще раз показали свою позицию

В этот день отметили первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя война в нашей стране идет уже 9-й год. В Великобритании ярко поддержали украинцев.

Отметим, что футбольный мир Англии поддерживает Украину с первого дня полномасштабного вторжения России. Футболисты выходили с сине-желтыми флагами, капитаны с повязками в цветах флага Украины, на стадионах были сине-желтые флаги, а рекламные щиты вокруг футбольного поля постоянно напоминали, на стороне кого стоят британцы в этой безжалостной войне.

Клуб Миколенко поддержал украинцев

В этот день штаб-квартира футбольного клуба Эвертон, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, тоже зажегся сине-желтым цветом.

В своем твиттере 24 февраля пресс-служба "ирисок" опубликовала соответствующую публикацию с поддержкой в сторону украинского народа.

Сегодня наша штаб-квартира освещена, чтобы показать нашу неизменную поддержку Украины,

– подписали фото в Эвертоне.



Эвертон поддержал Украину / Фото с твиттера "ирисок"

В 25-м туре футболисты в АПЛ выходят с сине-желтыми повязками в поддержку Украины в первую годовщину вторжения России. Первыми это уже сделали игроки Фулхэма и Вулверхэмптона, сыгравшие как раз 24 февраля.