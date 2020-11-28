В последнюю субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора. Не остались в стороне от этого и украинские спортсмены.

Теннисист Сергей Стаховский выложил фотографию Мемориала жертв Голодомора. "Целенаправленное уничтожение украинской нации на протяжении нескольких веков не сломало нашу волю! Но глумление палачей мы будем помнить вечно!", – подписал фото Сергей Стаховский. Стоит внимания Дети ловили воробьев, вырывали перья и ели: жуткие воспоминания очевидцев Голодомора Он также использовал теги #ніколизнову и #памятаємокожнезерно. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) В последнюю субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов 1921-1922 и 1932-1933 годов, а также голода в Украине 1946-1947 годов.

В 16: 00 украинцы зажгли свечи в своих окнах в память о погибших. Также в это время состоялась всеобщая минута молчания.

На территории национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве состоялась панихида. Возглавил ее глава Православной церкви Украины Епифаний.