Глумление палачей мы будем помнить вечно, – теннисист Стаховский о Голодоморе
В последнюю субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора. Не остались в стороне от этого и украинские спортсмены.
Теннисист Сергей Стаховский выложил фотографию Мемориала жертв Голодомора.
"Целенаправленное уничтожение украинской нации на протяжении нескольких веков не сломало нашу волю! Но глумление палачей мы будем помнить вечно!", – подписал фото Сергей Стаховский.
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Он также использовал теги #ніколизнову и #памятаємокожнезерно.
- В последнюю субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов 1921-1922 и 1932-1933 годов, а также голода в Украине 1946-1947 годов.
- В 16: 00 украинцы зажгли свечи в своих окнах в память о погибших. Также в это время состоялась всеобщая минута молчания.
- На территории национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве состоялась панихида. Возглавил ее глава Православной церкви Украины Епифаний.
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