Глум катів ми будемо пам’ятати вічно, – тенісист Стаховський про Голодомор
В останню суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору. Не залишились осторонь цього й українські спортсмени.
Тенісист Сергій Стаховський виклав фотографію Меморіалу жертв Голодомору.
"Цілеспрямоване знищення української нації впродовж декількох століть не зламало нашу волю! Але глум катів ми будемо пам’ятати вічно!", – підписав фото Сергій Стаховський.
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Він також використав теги #ніколизнову та #памятаємокожнезерно.
- В останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів 1921-1922 та 1932-1933 років, а також голоду в Україні 1946-1947 років.
- О 16:00 українці запалили свічки у своїх вікнах в пам'ять про загиблих. Також в цей час відбулася всезагальна хвилина мовчання.
- На території національного музею "Меморіал жертв Голодомору" в Києві відбулася панахида. Очолив її голова Православної церкви України Епіфаній.
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