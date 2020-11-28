В останню суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору. Не залишились осторонь цього й українські спортсмени.

Тенісист Сергій Стаховський виклав фотографію Меморіалу жертв Голодомору. "Цілеспрямоване знищення української нації впродовж декількох століть не зламало нашу волю! Але глум катів ми будемо пам’ятати вічно!", – підписав фото Сергій Стаховський. Варте уваги Діти ловили горобців, виривали пір'ячко та їли: моторошні спогади очевидців Голодомору Він також використав теги #ніколизнову та #памятаємокожнезерно. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) В останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів 1921-1922 та 1932-1933 років, а також голоду в Україні 1946-1947 років.

О 16:00 українці запалили свічки у своїх вікнах в пам'ять про загиблих. Також в цей час відбулася всезагальна хвилина мовчання.

На території національного музею "Меморіал жертв Голодомору" в Києві відбулася панахида. Очолив її голова Православної церкви України Епіфаній.