В глубине души мне обидно, – арбитр Монзуль о сексистских высказываниях в ее адрес
Источник:"Вацко Live"
Лучшая женщина-арбитр в истории Украины Екатерина Монзуль рассказала, как относится к сексистским высказываниям. Монзуль стала первой женщиной-арбитром в украинском футболе.
Монзуль о начале карьеры: На то время это была диковинка
Екатерина рассказала, что начала карьеру арбитра в начале 2000 года, когда, по ее словам, женский арбитраж был диковинкой.
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Это сейчас УАФ развивает женский футбол, арбитраж. На то время я судила юношеский футбол, районные соревнования, шаг за шагом все было,
– сказала Монзуль.
Она отметила, что болельщики после первых минут матча начинают обсуждать, кто судит поединок.
"У болельщиков свой темперамент они приходят просто отдохнуть. Когда будет проходить 5 – 10 минут, то у них уже не о футболе мысли. Они начинают обсуждать: "А кто же там судит, мужчина или женщина?" На то время это было чудо, это было только начало", – сказала арбитр.
Она заявила, что не обращает внимания на сексистские высказывания, мол, "женщины должны варить борщ, а не судить футбол".
"Я стараюсь с этим не считаться. Но, в принципе, разве женщина не должна заниматься хозяйством? Должна. Воспитывать детей – должна", – убеждена Монзуль.
Вместе с тем украинская арбитр заявила, что сексистские фразы ранят ее.
В душе – это обидно. Пытаюсь со временем менять отношение к этому. Честно скажу, что в глубине души мне обидно,
– сказала Монзуль.
Достижения Монзуль
- Екатерина Монзуль – лучшая женщина-арбитр Украины. В 2021 году Монзуль заняла четвертое место в списке лучших женщин-арбитров по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
- В активе украинки работа на финалах женской Лиги чемпионов и чемпионата мира в 2014 и 2015 годах соответственно. После ЧМ-2015 Монзуль получила звание лучшей женщины-арбитра мира по версии IHHFS.
- Екатерина работала на матчах Лиги Европы, Олимпийских игр и отборе на мужской чемпионат мира.