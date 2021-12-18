В глубине души мне обидно, – арбитр Монзуль о сексистских высказываниях в ее адрес

Лучшая женщина-арбитр в истории Украины Екатерина Монзуль рассказала, как относится к сексистским высказываниям. Монзуль стала первой женщиной-арбитром в украинском футболе.

Монзуль о начале карьеры: На то время это была диковинка

Екатерина рассказала, что начала карьеру арбитра в начале 2000 года, когда, по ее словам, женский арбитраж был диковинкой.

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Это сейчас УАФ развивает женский футбол, арбитраж. На то время я судила юношеский футбол, районные соревнования, шаг за шагом все было,

– сказала Монзуль.

Она отметила, что болельщики после первых минут матча начинают обсуждать, кто судит поединок.

"У болельщиков свой темперамент они приходят просто отдохнуть. Когда будет проходить 5 – 10 минут, то у них уже не о футболе мысли. Они начинают обсуждать: "А кто же там судит, мужчина или женщина?" На то время это было чудо, это было только начало", – сказала арбитр.

Она заявила, что не обращает внимания на сексистские высказывания, мол, "женщины должны варить борщ, а не судить футбол".

"Я стараюсь с этим не считаться. Но, в принципе, разве женщина не должна заниматься хозяйством? Должна. Воспитывать детей – должна", – убеждена Монзуль.

Вместе с тем украинская арбитр заявила, что сексистские фразы ранят ее.

В душе – это обидно. Пытаюсь со временем менять отношение к этому. Честно скажу, что в глубине души мне обидно,

– сказала Монзуль.

Достижения Монзуль