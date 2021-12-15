Украинский специалист считает, что кубковая победа над Салернитаной поможет его подопечным вернуть уверенность в себе.

Как это было Шевченко одержал дебютную победу в качестве главного тренера Дженоа: видео гола

"Эта победа стала глотком свежего воздуха, в котором мы нуждались, чтобы вернуть уверенность в себе. Если не считать небольшого спада в середине матча, считаю, что мы заслуженно победили. В первом тайме мы имели несколько моментов, но нам все время чего-то не хватало. Мы должны работать усерднее. Во второй половине мы физически просели, но благодаря заменам смогли вернуться в игру", – сказал Андрей Николаевич.

Коротко о дебютной победе Шевченко у Дженоа