Украинский специалист считает, что кубковая победа над Салернитаной поможет его подопечным вернуть уверенность в себе.
Как это было Шевченко одержал дебютную победу в качестве главного тренера Дженоа: видео гола
"Эта победа стала глотком свежего воздуха, в котором мы нуждались, чтобы вернуть уверенность в себе. Если не считать небольшого спада в середине матча, считаю, что мы заслуженно победили. В первом тайме мы имели несколько моментов, но нам все время чего-то не хватало. Мы должны работать усерднее. Во второй половине мы физически просели, но благодаря заменам смогли вернуться в игру", – сказал Андрей Николаевич.
Коротко о дебютной победе Шевченко у Дженоа
- Единственный гол в матче генуэзцы забили на 76-й минуте – мяч ударом головой в сетку отправил Калеб Экубан.
- Со статистической стороны матч прошел на удивление ровно – 9:9 по ударам, 6:6 по ударам по воротам, и только подопечные украинца были лучшими во владении мячом (59 процентов).
- Это первая победа для Дженоа в шести матчах под руководством Шевченко. При этом в Серии А при украинке команда один раз сыграла вничью и четыре раза проиграла.
- В 1/8 финала Кубка Италии "грифоны" встретятся с Миланом. Стоит отметить, что Дженоа принимала Милан в чемпионате Италии 1 декабря и была разгромлена со счетом 0:3.