Український фахівець вважає, що кубкова перемога над Салернітаною допоможе його підопічним повернути упевненість у собі.

Як це було Шевченко здобув дебютну перемогу у якості головного тренера Дженоа: відео голу

"Ця перемога стала ковтком свіжого повітря, якого ми потребували, щоб повернути впевненість у собі. Якщо не брати до уваги невеликого спаду в середині матчу, вважаю, що ми заслужено перемогли. У першому таймі ми мали кілька моментів, але нам весь час чогось не вистачало. Ми маємо працювати старанніше. У другій половині ми фізично просіли, але завдяки замінам змогли повернутися у гру", – сказав Андрій Миколайович.

Коротко про дебютну перемогу Шевченка у Дженоа