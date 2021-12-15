Український фахівець вважає, що кубкова перемога над Салернітаною допоможе його підопічним повернути упевненість у собі.
Як це було Шевченко здобув дебютну перемогу у якості головного тренера Дженоа: відео голу
"Ця перемога стала ковтком свіжого повітря, якого ми потребували, щоб повернути впевненість у собі. Якщо не брати до уваги невеликого спаду в середині матчу, вважаю, що ми заслужено перемогли. У першому таймі ми мали кілька моментів, але нам весь час чогось не вистачало. Ми маємо працювати старанніше. У другій половині ми фізично просіли, але завдяки замінам змогли повернутися у гру", – сказав Андрій Миколайович.
Коротко про дебютну перемогу Шевченка у Дженоа
- Єдиний гол у матчі генуезці забили на 76-й хвилині – м'яч ударом головою у сітку відправив Калеб Екубан.
- Зі статистичного боку матч пройшов напрочуд рівно — 9:9 за ударами, 6:6 за ударами по воротах, і тільки підопічні українця були кращими у володінні м’ячем (59 відсотків).
- Це перша перемога для Дженоа у шести матчах під керівництвом Шевченка. При цьому в Серії А при українці команда один раз зіграла внічию та чотири рази програла.
- У 1/8 фіналу Кубка Італії "грифони" зустрінуться з Міланом. Варто зазначити, що Дженоа приймала Мілан у чемпіонаті Італії 1 грудня та була розгромлена з рахунком 0:3.