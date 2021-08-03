Из-за Тимановской: Global Athlete призывает МОК срочно приостановить деятельность НОК Беларуси

Международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси из-за ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской.

Global Athlete призывает разрешить белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

Смотрите также Суд отклонил запрос белоруски Тимановской о ее допуске к Олимпиаде

В сообщении говорится о том, что ситуация с белорусской спортсменкой Тимановской является "еще одним примером, который вызывает тревогу жестокого обращения со спортсменами в Беларуси".

Это не единичные инциденты, и международное сообщество не может больше мириться с неспособностью МОК защитить безопасность и благополучие спортсменов,

– заявили в Global Athlete.

Скандал с Тимановской: что известно