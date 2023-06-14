Возвращение к итальянскому курсу: Шахтер рассматривает кандидатуру перспективного тренера
Источник:Sport.ua
Несмотря на отсутствие объявления о прекращении сотрудничества с Игорем Йовичевичем, почти не остается сомнений, что "горняков" к сезону-2023/2024 будет готовить новый тренер. Появился новый претендент на этот пост.
После завершения сезона в УПЛ стало известно, что Шахтер решил сменить главного тренера. Официального подтверждения нет, но хорватские СМИ подтвердили эту информацию.
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Новый претендент работал с Де Дзерби
Главным фаворитом на должность называется главный тренер Зари Патрик ван Леувен. Но появился еще один неожиданный кандидат. Это 34-летний специалист Франческо Фариоли.
Итальянец начинал тренерскую карьеру в 2009 году в качестве тренера вратарей, а в 2017 году вошел в штаб Роберто Де Дзерби в Беневенто и еще два года работал с бывшим тренером Шахтера в Сассуоло.
В августе 2020 года Фариоли переехал в Турцию, где принял приглашение стать ассистентом главного тренера Аланьяспора, а уже через год самостоятельно возглавил Карагюмрюк.
После этого вернулся в Аланьяспор, где был главным тренером с конца 2021 года по февраль 2023 года, с которым в сезоне 2021/2022 занял высокое пятое место. В следующей кампании не смог повторить успех и покинул команду во второй половине сезона, которая в итоге окончила чемпионат на 15 месте.
Шахтер не единственный вариант продолжения карьеры для Фариоли. У него также есть предложения из Турции, Италии и Шотландии.