Полное доверие или временный вариант: Ахметов рассказал, видит ли в Срне главного тренера Шахтера

Донецкий Шахтер пережил кадровые изменения на тренерском мостике в октябре. Клуб покинул Патрик ван Леувен, который продержался в должности всего 12 официальных матчей.

Нидерландский специалист не смог зарекомендовать себя с лучшей стороны и говорят, что имел конфликт с лидерами команды. На его место с приставкой "исполняющий обязанности" был назначен Дарио Срна.

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Шахтер в поисках тренера

На фоне кадровых изменений в структуре "горняков" президент Шахтера Ринат Ахметов провел встречу с Дарио Срна, Он поблагодарил хорвата за то, что тот будет готовить команду к следующим матчам, но при этом по словам президента клуба можно сделать вывод, что действующий чемпион УПЛ ищет тренера.

Твое сердце всегда было, есть и будет с Шахтером. Даже зная, что мы планируем назначить нового тренера, ты не испугался принять команду перед игрой с Барселоной и другими сложными матчами.



Я уверен, что у Шахтера впереди много побед. Как уверен, и в победе Украины в этой несправедливой войне. Я горжусь тем, что клуб делает для реабилитации военных и поддержки их семей. Эти программы мы обязательно будем продолжать,

– сказал Ахметов на встрече.

Отметим, что ранее была информация, что главным тренером "горняков" может стать Игорь Тудор, Дарио Срна опровергал эту информацию, но по последним словам Ахметова можно догадаться, что закулисные переговоры с кем-то все же продолжаются.

. Дебютный матч в должности главного тренера Шахтера Дарио Срна проведет 21 октября. В этот день "горняки" сыграют против ЛНЗ, начало матча в 17:00.