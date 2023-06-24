Свой первый матч на молодежном Евро-2023 румыны проиграли Испании со счетом 0:3. Так что поединок против Украины определит дальнейшие турнирные перспективы "трехцветных".

Следите вместе с нами Украина – Румыния: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

Решающая игра для соперников

Главный тренер молодежной сборной Румынии Эмил Сондой поделился своими ожиданиями от встречи с украинцами. Поражение от испанцев болезненно ударило по амбициям румын.

"Первая игра стала для нас холодным душем. Мы не показали ожидаемый уровень. Теперь у нас есть шанс подойти к следующему матчу более агрессивными. Я надеюсь, что мы сможем избавиться от давления, которое мы испытывали в первом матче.

Последние несколько дней мы пытались поднять боевой дух команды. Поражение в первом матче никогда не бывает хорошим, но так получилось. Мы рассчитываем на положительный результат в матче с Украиной, и это вопрос "быть или не быть", – цитирует тренера Румынии официальный сайт УЕФА.

Напомним, что подопечные Руслана Ротаня в первом матче уверенно победили команду Хорватии (2:0). Голы на свой счет записали Алексей Кащук и Даниил Сикан.

Украинцы вместе с испанцами набрали по 3 балла после первого тура. На счету Румынии и Хорватии – 0 зачетных очков.

Важно! Молодежные сборные Украины и Румынии сыграют матч Евро-2023 в субботу, 24 июня, в Бухаресте. Встреча начнется в 19.00 по киевскому времени.