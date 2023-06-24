Свій перший матч на молодіжному Євро-2023 румуни програли Іспанії з рахунком 0:3. Тож поєдинок проти України визначить подальші турнірні перспективи "триколірних".

Слідкуйте разом з нами Україна – Румунія: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

Вирішальна гра для суперників

Головний тренер молодіжної збірної Румунії Еміл Сондой поділився своїми очікуваннями від зустрічі з українцями. Поразка від іспанців болюче вдарила по амбіціях румун.

"Перша гра стала для нас холодним душем. Ми не показали очікуваний рівень. Тепер у нас є шанс підійти до наступного матчу агресивнішими. Я сподіваюся, що ми зможемо позбутися тиску, який ми відчували в першому матчі.

Останні кілька днів ми намагалися підняти бойовий дух команди. Поразка у першому матчі ніколи не буває хорошою, але так вийшло. Ми розраховуємо на позитивний результат у матчі з Україною, і це питання "бути чи не бути", – цитує тренера Румунії офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що підопічні Руслана Ротаня в першому матчі впевнено перемогли команду Хорватії (2:0). Голи на свій рахунок записали Олексій Кащук та Данило Сікан.

Українці разом з іспанцями набрали по 3 бали після першого туру. На рахунку Румунії та Хорватії – 0 залікових очок.

Важливо! Молодіжні збірні України та Румунії зіграють матч Євро-2023 у суботу, 24 червня, у Бухаресті. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.