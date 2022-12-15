Тренер Марокко сравнил Мбаппе с "Королем футбола" и сделал прогноз на финал ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре вышел на финишную прямую. В воскресенье 18 декабря болельщики узнают имя обладателя золотых наград Мундиаля-2022.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги купается в лучах славы. Ведь его команда совершила настоящую сенсацию на ЧМ-2022, выбив из борьбы за награды сборные Бельгии, Испании и Португалии.

Читайте также Мощный поступок лидера сборной Марокко: Зиеш отдал призу за ЧМ-2022 на благотворительность

Однако впереди "Атласских львов" ждет еще одно испытание – матч за третье место против Хорватии.

Мбаппе – новый Пеле

Тем временем наставник марокканцев сделал прогноз на финал ЧМ-2022 и отдал должное лидеру "Ле Бле" Килиану Мбаппе, сравнив его с самим Пеле.

"Это новый Пеле, он приближается к его показателям, и я надеюсь, что Мбаппе выиграет. Надеюсь, на нем не будет слишком большого давления. Если Франция выиграет, мы сможем говорить, что Марокко проиграло чемпиону мира.

Это будет сбалансированный финал. Аргентина нашла уверенность, у них есть Месси, показывающий себя с лучшей стороны. Франция хорошо обороняется, мирятся с тем, что у нее нет мяча, и у нее очень быстрые игроки. Я думаю, что шансы – 50 на 50", – сказал Реграги.

Франция сделает исторический дубль

Коуч "Атласских львов" напомнил, что он тоже родился во Франции, поэтому его симпатии принадлежат команде Дешама.

Франция может сделать исторический дубль, достаточно посмотреть, что они сделали за последние 20 лет, чтобы понять, что они лучшие в мире. Я также горжусь тем, что я родился во Франции и являюсь воспитанником их школы. Их много критикуют, но их игроки – лучшие в мире, и сборная тоже,

– заверил тренер марокканцев.

Напомним, что финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря в 17.00. А в поединке 17 декабря Хорватия – Марокко определится обладатель бронзовых наград чемпионата.