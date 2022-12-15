Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі купається у променях слави. Адже його команда створила справжню сенсацію на ЧС-2022, вибивши із боротьби за нагороди збірні Бельгії, Іспанії та Португалії.

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Проте попереду "Атлаських левів" чекає ще одне випробування – матч за третє місце проти Хорватії.

Мбаппе – новий Пеле

А тим часом наставник марокканців зробив прогноз на фінал ЧС-2022 і віддав належне лідеру "Ле Бльо" Кіліану Мбаппе, порівнявши його з самим Пеле.

"Це новий Пеле, він наближається до його показників, і я сподіваюся, що Мбаппе виграє. Сподіваюся, на ньому не буде занадто великого тиску. Якщо Франція виграє, ми зможемо говорити, що Марокко програло чемпіону світу.

Це буде збалансований фінал. Аргентина знайшла впевненість, у них є Мессі, який показує себе з кращого боку. Франція добре обороняється, миряться з тим, що у неї немає м'яча, і у неї дуже швидкі гравці. Я думаю, що шанси – 50 на 50", – сказав Реграгі.

Франція зробить історичний дубль

Коуч "Атлаських левів" нагадав, що він теж народився у Франції, тож його симпатії належать команді Дешама.

Франція може зробити історичний дубль, досить подивитися, що вони зробили за останні 20 років, щоб зрозуміти, що вони кращі в світі. Я також пишаюся цим, я народився у Франції і є вихованцем їх школи. Їх багато критикують, але їх гравці – кращі в світі, і збірна теж,

– запевнив тренер марокканців.

Нагадаємо, що фінальний матч ЧС-2022 між збірними Аргентини і Франції відбудеться 18 грудня о 17:00. А у поєдинку 17 грудня Хорватія – Марокко визначиться володар бронзових нагород чемпіонату .