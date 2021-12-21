Он расположился на 203 месте, его состояние оценивается в 35 – 37 миллионов евро.

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Также в рейтинг вошли еще две звезды румынского футбола – Георге Хаджи (255 место, 27 – 31 миллион евро) и Кристиан Киву (291 место, 22 – 24 миллиона евро).

Что известно о Луческу в Динамо

Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. С этого времени румынский тренер выиграл с командой Кубок Украины и Суперкубок страны, а также один раз выиграл чемпионат Украины.

До этого румын руководил донецким Шахтером с 2004 по 2016 год. Под его руководством донецкий клуб сыграл 561 поединок.

Ранее 76-летний Луческу также тренировал Динамо Бухарест, Пизу, Брешию, Реджану, Интер, Рапид Бухарест, Галатасарай, Бешикташ и Зенит.

В этом сезоне УПЛ Динамо занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков.